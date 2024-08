Wie kam es zum Zusammenstoß zwischen einem Bus und einer Straßenbahn in Freiburg? Für die Polizei ist das noch ein Rätsel. Die Verletzten haben das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen.

red/dpa/lsw 06.08.2024 - 12:28 Uhr

Nach dem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Linienbus in Freiburg haben alle Verletzten das Krankenhaus wieder verlassen. Das teilte ein Sprecher der Polizei mit. Bei dem Unfall an einer Kreuzung waren am Montagabend zwölf Menschen leicht verletzt worden - neun von ihnen waren sicherheitshalber ins Krankenhaus gekommen.