Freiburger Barockorchester Alles im Fluss
Das Freiburger Barockorchester beginnt seine Stuttgarter Konzertreihe mit Händels „Wassermusik“.
Das Freiburger Barockorchester beginnt seine Stuttgarter Konzertreihe mit Händels „Wassermusik“.
Da war doch mal was. Als 2005 das Festival „Theater der Welt“ in Stuttgart zu Gast war, trug es das Motto „Heimweh nach der Zukunft“, und als unlängst mal wieder Politiker über die Frage diskutierten, ob und wie man den Neckar wieder zum Teil der Stadt machen könnte, mag sich mancher daran erinnert haben. Vor allem an ein Konzert am Fluss, wo man Boote mit singenden Menschen an sich vorbeifahren sah. Lauter Chöre im Wasser, vorübergleitende Klänge – eine wundervolle Veranstaltung, fast wie der „Koningsdag“ auf den Grachten von Amsterdam, nur weniger laut und eher klassisch. Ob die Landeshauptstadt ihr Heimweh nach dem Neckar jemals vollends stillen kann, wird die Zukunft zeigen, aber man könnte sich Vergangenes zum Vorbild nehmen.