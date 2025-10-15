 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Kultur

  4. Alles im Fluss

Freiburger Barockorchester Alles im Fluss

Freiburger Barockorchester: Alles im Fluss
1
Freiburger Barockorchester Foto: FBO/Britt Schilling

Das Freiburger Barockorchester beginnt seine Stuttgarter Konzertreihe mit Händels „Wassermusik“.

Da war doch mal was. Als 2005 das Festival „Theater der Welt“ in Stuttgart zu Gast war, trug es das Motto „Heimweh nach der Zukunft“, und als unlängst mal wieder Politiker über die Frage diskutierten, ob und wie man den Neckar wieder zum Teil der Stadt machen könnte, mag sich mancher daran erinnert haben. Vor allem an ein Konzert am Fluss, wo man Boote mit singenden Menschen an sich vorbeifahren sah. Lauter Chöre im Wasser, vorübergleitende Klänge – eine wundervolle Veranstaltung, fast wie der „Koningsdag“ auf den Grachten von Amsterdam, nur weniger laut und eher klassisch. Ob die Landeshauptstadt ihr Heimweh nach dem Neckar jemals vollends stillen kann, wird die Zukunft zeigen, aber man könnte sich Vergangenes zum Vorbild nehmen.

 

Zum Beispiel jenes „Hafenkonzert“ von 2005. Oder eine Schifffahrt auf der Themse, die der englische König Georg I. im Juli 1717 als eine Art Werbeveranstaltung in eigener Sache unternahm. Damals waren die Ufer gesäumt von Schaulustigen aller Stände, die miterlebten, und unzählige Boote voller Adliger gemeinsam die Strecke von Whitehall nach Chelsea zurücklegten. Darunter auch eine Barke mit etwa fünfzig Musikern, denen Georg Friedrich Händel Noten eines neuen Werkes auf die Pulte gelegt hatte. So wurde jene „Wassermusik“ uraufgeführt, die heute zu den bekanntesten Stücken des Komponisten gehört, und am Dienstagabend hat das Freiburger Barockorchester mit den zu drei Suiten zusammengefügten Sätzen dieses Werkes seine Stuttgarter Konzertreihe im Mozartsaal eröffnet.

Spürbare Leichtigkeit

Den Effekt eines Orchesters, dessen Klänge mal von näher, mal von ferner über das Wasser tönen, konnte und wollte man im geschlossenen Raum zwar nicht reproduzieren. Immerhin aber haben die beiden Hornisten einmal hinter der Bühne gespielt, der Fagottist ist durch das Parkett flaniert. Und die Leichtigkeit einer sommerlichen Open-Air-Veranstaltung war deutlich zu hören und zu spüren. Hinzu kam die Freude am Spiel mit einer Fülle, die bei Händel auch mit den Klangfarben der Instrumente zu tun hat. Und hinzu kam außerdem eine elaborierte, quicklebendige instrumentale Kommunikation – die an diesem Abend auch mit dem Freiburger Barockorchester zu tun hat.

Unter der Leitung des Konzertmeisters Péter Barczi deuten die Musikerinnen und Musiker die „Wassermusik“ aus ihren Dialogen heraus. Hier die Bläser, dort die Streicher, hier Oboen, dort die Hörner, schließlich noch Flöte, Pauke und Trompeten; auch zwischen den Streichergruppen gehen die Impulse hin und her. Das ist teilweise so fein und subtil, dass es bei einer Open-Air-Aufführung gnadenlos untergegangen wäre. Aus eben diesem Grund hat Händel 1717 auf der Themse auch Cembalo und Laute in der Bassgruppe nicht vorgesehen. Jetzt aber sorgen sie inmitten der gut zwanzigköpfigen Indoor-Besetzung nicht nur für ein farbreiches Fundament, sondern zwischendurch auch immer wieder für intime Passagen – etwa in der „Air“ der ersten Suite, hier einer stillen Meditation für Viola und Laute, oder im Eingangssatz der dritten.

Jubelndes Publikum

Aparte Klanglandschaften ziehen vorüber. Die Streicher gestalten mit einer beglückenden Selbstverständlichkeit, die rein gar nichts mit Routine zu tun hat, oft mit hochvirtuoser Bogenführung bei rasant genommenen Tempi wie etwa im „Minuet“-Finale der ersten Suite. Die Bläser-Pulte sind mit exzellenten Solistinnen und Solisten besetzt. Sogar die oft intonationsheiklen Naturhörner liegen nur selten daneben. Ergänzt werden die Suiten durch Einzelwerke Händels, deren schönstes, das kammermusikalisch besetzte d-Moll-Flöten-Concerto, wohl gar nicht von Händel ist. Sondern von Telemann – womit das Orchester indirekt schon für sein März-Konzert wirbt. Ginge es nach dem Jubel des Publikums, dann wäre diese Zukunft schon morgen Gegenwart, ebenso wie das Konzert mit Bachs Weihnachtskantaten, der Abend mit Werken der Bach-Familie und dem Vokalensemble Vox Luminis oder das Arien-Programm mit dem Countertenor Alexander Chance.

Weitere Themen

Freiburger Barockorchester: Alles im Fluss

Freiburger Barockorchester Alles im Fluss

Das Freiburger Barockorchester beginnt seine Stuttgarter Konzertreihe mit Händels „Wassermusik“.
Von Susanne Benda
Fantasy-Autorin in Stuttgart: V. E. Schwab über die USA: „So viele von uns leben wie in Geiselhaft“

Fantasy-Autorin in Stuttgart V. E. Schwab über die USA: „So viele von uns leben wie in Geiselhaft“

Was können Frauen von Vampiren lernen? Die lesbische Bestsellerautorin V. E. Schwab verrät beim Besuch des Festivals Dragon Days in Stuttgart, wie politisch das Fantasygenre ist.
Von Kathrin Horster
Paris: Filmplakate für E.T., Star Wars und Co. – Illustrator Struzan gestorben

Paris Filmplakate für E.T., Star Wars und Co. – Illustrator Struzan gestorben

Der bekannte Hollywood-Illustrator Drew Struzan, der legendäre Filmplakate für Filme wie „E.T.“, „Star Wars“ und „Indiana Jones“ gestaltet hat, ist im Alter von 78 Jahren gestorben.
Schauspieler Simon Schwarz: Er wettert gegen junge Klimaaktivisten

Schauspieler Simon Schwarz Er wettert gegen junge Klimaaktivisten

Der Schauspieler Simon Schwarz hat mit seinem Buch „Geht’s noch“ einen sehr persönlichen ökologischen Hilferuf geschrieben.
Von Tilmann P. Gangloff
Sue Jin Kang in Ludwigsburg: „Stuttgart ist für mich die Mutterstadt des Balletts“

Sue Jin Kang in Ludwigsburg „Stuttgart ist für mich die Mutterstadt des Balletts“

Einst war Sue Jin Kang ein Publikumsliebling des Stuttgarter Balletts, jetzt setzt sie mit dem Koreanischen Nationalballett Akzente. Was plant sie für ihr Gastspiel in Ludwigsburg?
Von Andrea Kachelrieß
Frankfurter Buchmesse: Kronen, Kränze und Verbraucherschutz fürs Gehirn

Frankfurter Buchmesse Kronen, Kränze und Verbraucherschutz fürs Gehirn

Der in Frankfurt erwartete Literaturnobelpreisträger bleibt aus, dafür präsentiert sich das Gastland Philippinen mit einem Nationalautor, der schon einmal Heidelberg bedichtet hat.
Von Stefan Kister
Konzert: Vision String Quartet: Ende gut, alles gut!

Konzert: Vision String Quartet Ende gut, alles gut!

Das Vision String Quartet eröffnet im Stuttgarter Mozartsaal dieKammermusikreihe der SKS Russ.
Von Susanne Benda
„Musik am 13.“: Meister an der Orgel

„Musik am 13.“ Meister an der Orgel

In der Cannstatter Reihe „Musik am 13.“ war der französische Komponist und Organist Jean-Pierre Leguay zu Gast.
Von Verena Großkreutz
Alltagskultur der Gegenwart: Warum heute alles hybrid sein soll

Alltagskultur der Gegenwart Warum heute alles hybrid sein soll

Vom „Slipperina“ bis zum hybriden Urlaub: Plötzlich soll alles zwei Dinge zugleich können oder darstellen. Was bedeutet das, ist es wirklich neu und wo liegen die Grenzen?
Von Eva-Maria Manz
Komplexe Choreographie: Agathes (Camille Rutherford) spontane Verliebtheit in ihren besten Freund Félix (Pablo Pauly) gedeiht in bedächtigen Schrittfolgen.

250 Jahre Jane Austen Neue Kinokomödie „Jane Austen und das Chaos in meinem Leben“ feiert die Kultautorin

Zum 250. Geburtstag von Jane Austen kommt eine charmante Hommage auf die Leinwand – eine Liebesgeschichte zwischen Literatur, Schreibblockaden und britischem Humor.
Von Katrin Jokic
Weitere Artikel zu Händel
 