Freiburger Institut Wann wird der Glaube gefährlich?
Immer mehr Menschen geraten in extreme Weltanschauungen. Die Freiburger Zentralstelle für Weltanschauungsfragen möchte Betroffenen helfen.
Immer mehr Menschen geraten in extreme Weltanschauungen. Die Freiburger Zentralstelle für Weltanschauungsfragen möchte Betroffenen helfen.
Während der Corona-Krise gleitet Rita aus Südbaden immer weiter in die Querdenker-Szene ab. Sie chattet in einschlägigen Foren, lehnt es ab, eine Maske zu tragen und lässt sich nicht impfen. Sogenannte Mainstream-Nachrichten hält sie für manipuliert. Deutschland, da ist sie sich sicher, steuert auf eine Corona-Diktatur zu. Ihre Sehnsucht: einfach nur weg aus diesem Schlamassel.