Sie will der Jugend eine Stimme geben

Freie Wähler-Fraktion in Leinfelden-Echterdingen

Lisa Fellmeth sitzt als neue Stadträtin im Freie Wähler-Boot. Die 19-Jährige ist nun die Jüngste im Gemeinderat. Als Hürde empfindet sie das nicht. Ganz im Gegenteil.

Natalie Kanter 19.08.2024 - 10:45 Uhr

Lisa Fellmeth war schon vor der Kommunalwahl eine ganz fleißige Kommunalpolitikerin. In fast jeder Sitzung war die 19-Jährige dabei. Damals noch in ihrer Funktion als Jugendgemeinderätin. Auch als frisch eingesetzte Stadträtin will sie jetzt der Jugend eine Stimme geben, das ist ihr wichtig. „Wenn man neue Baugebiete ausschreibt, sollte man auch mitdenken, dass dort künftig auch mehr Familien und Kinder leben werden, dass man dort mehr Kitaplätze braucht“, sagt sie. Es ist ihr wichtig, sich für Oberaichen stark zu machen. Denn aus diesem Ortsteil kommt die junge Frau, die für die Freien Wähler zur Wahl angetreten war, obwohl ihre Mutter Katja Fellmeth überzeugte Christdemokratin ist.