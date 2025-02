Freie Wähler“ sind nicht gleich „Freie Wähler“

Feinschmecker Ranking Die besten Restaurants in Baden-Württemberg und Stuttgart

Das Magazin „Der Feinschmecker“ hat seine Liste der 500 besten Restaurants in Deutschland veröffentlicht. In Stuttgart steigt das Hegel 1 auf, in Baden-Württemberg werden Restaurants in Baiersbronn mit der Höchstnote bedacht. Aber auch welche abgewertet.