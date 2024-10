Es ist wieder ruhig geworden um die Sanierungspläne für das Linden-Museum. Zu ruhig, finden die Freien Wähler im Stuttgarter Rathaus – und fragen nach.

Nikolai B. Forstbauer 03.10.2024 - 10:26 Uhr

Wäre es nach den Ideen von Stuttgarts früherem Oberbürgermeister Wolfgang Schuster gegangen, wäre die räumliche Zukunft des Linden-Museums längst geklärt – als Scharnier in der am Tiefbahnhof entstehenden neuen Stadtmitte und in unmittelbarer baulicher Nachbarschaft zu einer neuen Philharmonie. Schusters Nachfolger Fritz Kuhn und Frank Nopper machte das an die Planungen von Christoph Ingenhovens angrenzende Areal bisher eher ratlos.