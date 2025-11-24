Die Kreisstraßen-Verbindung Richtung Pleidelsheim und Mundelsheim (Kreis Ludwigsburg) wird wieder freigegeben und vorübergehend mit einer Ampel geregelt.

Ludwigsburg: Andreas Hennings (hen)

Die seit Anfang November bestehende Vollsperrung der Kreisstraße bei Höpfigheim in Richtung Pleidelsheim und Mundelsheim wegen Arbeiten an der A81-Unterfühtung wird am Freitag, 28. November, im Lauf des Tages aufgehoben. Das teilt die Autobahn GmbH mit. Eingerichtet wird dann vorübergehend eine halbseitige Sperrung im Bereich der Brücke.

 

Die dann noch ausstehenden Arbeiten erfolgen laut Mitteilung an den seitlichen Bereichen der Unterführung und können während der Teilsperrung durchgeführt werden. Der Verkehr wird über eine Ampelanlage geregelt. Die gesamte Baumaßnahme wird voraussichtlich Mitte Dezember abgeschlossen sein.