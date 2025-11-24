Die Kreisstraßen-Verbindung Richtung Pleidelsheim und Mundelsheim (Kreis Ludwigsburg) wird wieder freigegeben und vorübergehend mit einer Ampel geregelt.

Andreas Hennings 24.11.2025 - 14:30 Uhr

Die seit Anfang November bestehende Vollsperrung der Kreisstraße bei Höpfigheim in Richtung Pleidelsheim und Mundelsheim wegen Arbeiten an der A81-Unterfühtung wird am Freitag, 28. November, im Lauf des Tages aufgehoben. Das teilt die Autobahn GmbH mit. Eingerichtet wird dann vorübergehend eine halbseitige Sperrung im Bereich der Brücke.