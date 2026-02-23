Freihandel Historisches Abkommen mit Australien
Down Under werden EU und Australien neue Partner. Das Freihandelsabkommen steht vor dem Abschluss.
Australiens Premierminister Anthony Albanese und EU-Präsidentin Ursula von der Leyen stehen vor einem historischen Moment: Erstmals seit 2023, als die Verhandlungen spektakulär zusammenbrachen, zeichnet sich ein Durchbruch beim Freihandelsabkommen zwischen Australien und der Europäischen Union ab. In der vergangenen Woche reiste Australiens Handelsminister Don Farrell nach Brüssel, wo er mit EU-Handelskommissar Maroš Šefčovič und Agrarkommissar Christophe Hansen über die letzten offenen Punkte verhandelte. In einer gemeinsamen Erklärung bezeichneten beide Seiten die Gespräche als „konstruktiv und positiv“. Lediglich einige kleinere, noch ungeklärte Fragen – mutmaßlich im Zusammenhang mit Rotfleischexporten – stünden einer Unterzeichnung derzeit noch im Weg.