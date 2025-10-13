Die Nachrichten und Bilder aus Israel bewegen auch die jüdische Gemeinde in Stuttgart. Vorstandssprecherin Barbara Traub hofft, durch die Geiselfreilassung komme man dem Frieden näher.
13.10.2025 - 19:06 Uhr
Es ist ein Tag in der Hospitalstraße wie viele andere: Passanten gehen über den verkehrsberuhigten neuen Synagogenvorplatz, zwei Polizeibeamte halten Wache und an der von dem in Stuttgart geborenen israelischen Künstler Roda Reilinger gestalteten Bronzeskulptur Brennender Dornbusch am Eingang zur Synagoge stehen einige Kerzen. Dort liegt auch immer noch ein Foto. Es zeigt Shiri Bibas und ihre Kinder Ariel und Kfir, die von der Terrororganisation Hamas ermordet worden sind.