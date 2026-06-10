Die Reihe „Kultur im Freien“ startete 2020 als Pandemieformat und ist mittlerweile fest im Veranstaltungskalender etabliert. Am 17. Juni geht es wieder los.
10.06.2026 - 06:21 Uhr
Als im Jahr 2020 die Corona-Pandemie Kulturmacher vor eine existenzielle Krise stellte, setzte die EMT Event-Media-Tec GmbH im Kreis Böblingen ein Signal der Hoffnung. Die Veranstaltungstechnikfirma aus Herrenberg-Gültstein präsentierte Kleinkunst und Konzerte im Autokinoformat, im weiteren Verlauf der Pandemie entwickelte sich das Konzept mit Abstands- und 3G-Regeln immer weiter.