Die Reihe „Kultur im Freien“ startete 2020 als Pandemieformat und ist mittlerweile fest im Veranstaltungskalender etabliert. Am 17. Juni geht es wieder los.

Als im Jahr 2020 die Corona-Pandemie Kulturmacher vor eine existenzielle Krise stellte, setzte die EMT Event-Media-Tec GmbH im Kreis Böblingen ein Signal der Hoffnung. Die Veranstaltungstechnikfirma aus Herrenberg-Gültstein präsentierte Kleinkunst und Konzerte im Autokinoformat, im weiteren Verlauf der Pandemie entwickelte sich das Konzept mit Abstands- und 3G-Regeln immer weiter.

Auch Jahre nach der Pandemie besteht „Kultur im Freien“ als Veranstaltungsreihe an verschiedenen Spielorten weiter. In diesem Sommer finden von Mitte Juni bis Mitte August Auftritte im Schlossgarten in Altensteig, am Schönbuchturm in Herrenberg sowie in der Schlossanlage in Wildberg statt.

Von Theatersport bis politisches Kabarett

Den Auftakt macht aber das Hofgut Mauren. Von Mittwoch, 17. Juni, bis zum Sonntag, 21. Juni, ist dort an jedem Tag Programm geboten. Schwäbisches Kabarett mit Alois und Elsbeth Gscheidle, Tübinger Theatersport, die Band Strings unplugged, das Mitmachsingen mit Patrick Bopp und schließlich politisches Kabarett mit Thomas Schreckenberger - dies alles spielt sich in Mauren ab.

Alle Informationen zu den Veranstaltungen und zum Vorverkauf gibt es unter der Adresse www.kulturimfreien.de im Internet.