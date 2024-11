Zehn Mehrfamilienhäuser, 10 000 Quadratmeter Wohnfläche, 126 Wohnungen: Das Projekt „Freiraum“ in Remseck-Aldingen setzt Maßstäbe. Am Dienstag war Richtfest.

Mehrere Wohnkomplexe ragen am Ende der Lange Straße im Remsecker Stadtteil Aldingen in die Höhe, dazwischen stehen ein paar Kräne. Vor einem halben Jahr war davon noch nichts zu sehen. Erst im Juni war der Spatenstich für das Projekt „Freiraum“ der Bietigheimer Wohnbau erfolgt, ein riesiges Wohnprojekt mit zehn Mehrfamilienhäusern, die Platz für insgesamt 126 Wohneinheiten bieten.

Am Dienstag wurde Richtfest gefeiert. Dem ambitionierten Zeitplan hatte Remsecks Oberbürgermeister Dirk Schönberger damals nicht ganz getraut. „Ich hätte nicht gedacht, dass wir 2024 nochmals hier zusammenkommen.“ Auch Carsten Schüler, Geschäftsführer der Bietigheimer Wohnbau, ist angetan von dem, was in nur fünf Monaten in Aldingen geschafft wurde. „In der Zeit bauen andere vielleicht eine Gartenhütte.“

Fertigstellung im Jahr 2026

Beim Richtfest am Dienstag war einiges los. Foto: Sandra Lesacher

In der Lange Straße hingegen sieht die Situation momentan so aus, dass bei zwei der zehn Gebäude der Rohbau fertig ist, bei weiteren fünf ist das fast der Fall, es fehlt nur noch das Dach beziehungsweise die oberste Etage. Es geht also zügig voran, „das war durch die reibungslose und konstruktive Zusammenarbeit aller Beteiligten möglich“, so Schüler, der ausdrücklich die Zusammenarbeit mit der Stadt Remseck und dem Bauunternehmen Dreßler lobte. „Es ist heute keine Selbstverständlichkeit mehr, ein so großes Projekt am Stück durchzuziehen.“

Die ersten Bewohner können, so der Plan, im Herbst 2025 einziehen, die Fertigstellung des gesamten Quartiers ist für Sommer 2026 geplant. Die neuen Bewohner im „Freiraum“ werden dann auf fast 10 000 Quadratmetern Wohnfläche in Zwei- bis Fünfzimmerwohnungen leben, 30 der 126 Einheiten sind barrierefrei. Das gesamte Quartier ist autofrei konzipiert und verfügt über zwei Tiefgaragenzufahrten sowie direkten Zugang von der Tiefgarage zu den Häusern. Eine Freifläche schafft Möglichkeiten für Begegnung und Geselligkeit.

Bezahlbarer Wohnraum als wichtiger Aspekt

Seitens der Bietigheimer Wohnbau spricht man beim Aldinger Projekt Freiraum von einem der größten Bauprojekte in der Region. Ein Teil der Wohnungen ist öffentlich gefördert. Bezahlbarer Wohnraum sei ein wichtiger Aspekt, betonte der Remsecker Oberbürgermeister. Wichtig sei, etwas zu tun: „Wir müssen, wie hier geschehen, entsprechende Angebote schaffen.“ Entstehen soll also ein Mix aus sozialem Wohnraum, normalen Vermietungen und Nutzungen durch Eigentümer. „Ein buntes Gemisch, wie wir es uns in Quartieren immer wünschen“, so Carsten Schüler.

Ein Konzept, das aufzugehen scheint. Fünf der zehn Einheiten wurden bereits im Vorfeld verkauft, drei an einen Investor und jeweils eines an die Bürgergenossenschaft Ludwigsburg und die Stadt Remseck. Diese Vorverkaufsquote sei enorm wichtig, so der Geschäftsführer der Bietigheimer Wohnbau. Er ist zuversichtlich, dass auch der weitere Verkauf der Wohnungen weiter sehr gut laufen wird. Die Lage sei sehr begehrt – Stichwort Stadtbahnanschluss. „Auch das Preis-Leistungs-Verhältnis scheint zu stimmen.“