Was tun, wenn Freitag, der 13., ist und draußen das Unglück droht? Am besten gar nicht erst die eigenen vier Wände verlassen und den Tag vor dem Fernseher verbringen – mit unseren Tipps zum Unglückstag.
13.02.2026 - 11:15 Uhr
Stuttgart - Eigentlich freuen sich die meisten Menschen, wenn der Freitag da ist, schließlich winkt bestenfalls ein Wochenende. Doch es gibt eine Ausnahme, und zwar immer dann, wenn der Freitag auf einen 13. fällt. Gemeinhin gilt der Freitag, der 13., als Unglückstag. Übrigens ganz zu Unrecht: Für den Mythos vom Unglückstag gebe es keine Belege, erklärte die Gothaer Versicherung.