Als Lindsey Vonn mit Startnummer 13 nach exakt 13 Sekunden stürzte, bekam ihre Freundin Picabo Street eine Gänsehaut: Sie hat einen ähnlichen Schock hinter sich.

Heute ist Freitag, der 13. Februar 2026 – ein Tag, der Abergläubische erschaudern lässt. Für Ski-Legende Lindsey Vonn (41) wurde die berüchtigte Ziffer 13 aber bereits am vergangenen Sonntag zur Schicksalszahl: Mit Startnummer 13 stürzte sie bei den Olympischen Winterspielen in Cortina d’Ampezzo nach exakt 13 Sekunden dramatisch.

Picabo Street und Freitag, der 13.

„Als ich die Nummer 13 sah, musste ich fast kotzen“, gestand US-Ski-Ikone Picabo Street (54) nach dem Unfall ihrer langjährigen Freundin. „Ich habe die ganze Nacht geweint. Ich konnte es einfach nicht abschütteln.“

Streets Vorahnung war kein Zufall – sie selbst war vor vielen Jahren beim Weltcupfinale 1998 in Crans-Montana schwer gestürzt. Ausgerechnet an einem Freitag, den 13., brach sie sich damals das linke Bein und riss sich gleichzeitig das Kreuzband im rechten Knie.

Picabo Street bei einer Pressekonferenz im Jahr 2002 – nach der Verletzung von 1998 kam sie nochmal zurück. Foto: imago images/ZUMA Wire

Vonn-Sturz nach 13 Sekunden mit der Nummer 13

Vonn, die trotz eines gerissenen Kreuzbandes angetreten war, verlor bei hohem Tempo die Kontrolle. Sie blieb an einem Tor hängen, hob ab und prallte mit voller Wucht auf die Piste. Die Diagnose: ein komplexer Bruch des linken Unterschenkels, der mehrere Operationen erforderlich machte.

Nun liegt sie für einige Wochen in Treviso im Krankenhaus – mit einem Fixateur der baldmöglichst durch Metallplatten ersetzt werden soll. Sie scheint auf dem Weg der Besserung, hat aber noch einen langen Weg vor sich.

13 als Zufall oder böses Omen?

Die Umstände des Unfalls von Lindsey Vonn lassen selbst Nicht-Abergläubische nachdenklich werden:

Startnummer 13

Sturz nach 13 Sekunden

Zuvor bereits ein Kreuzbandriss

Wahrnehmungs-Bias mit der Zahl 13?

Während Wissenschaftler von einem „Bias der Wahrnehmung“ sprechen – wir bemerken nur die „13er“-Unglücke, nicht die harmlosen Ereignisse – bekräftigt Vonns Schicksal für manche den Mythos um die Unglückszahl.

„Sie ist eine Kriegerin“, sagte jedenfalls Vonns Vater Alan Kildow nach dem Sturz. „Sie hat alles gegeben. Unglücklicherweise war es nicht ihr Tag.“