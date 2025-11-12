Verteidigungsminister Boris Pistorius rechnet bis Ende der Woche mit einer Einigung über das neue Wehrdienstgesetz. Eine automatische Rückkehr zur Wehrpflicht soll es nicht geben.
12.11.2025 - 07:55 Uhr
Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) rechnet mit einer Einigung der Regierungskoalitionen von Union und SPD über das neue Wehrdienstgesetz bis Ende der Woche. „Ich bin sehr optimistisch, dass wir fertig werden und dass es ein guter Kompromiss wird“, sagte Pistorius am Mittwoch im „Morgenmagazin“ des ZDF. Bis dahin wolle er keine „Wasserstandsmeldungen“ abgeben.