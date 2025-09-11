Freiwilliges Engagement Ein Volk von Ehrenamtlichen
Viele Bundesbürger sind ehrenamtlich engagiert. Ohne sie könnten Sportvereine, die Feuerwehr, Rettungsdienste und weite Bereiche der Kultur nicht existieren.
An diesem Freitag lädt der Bundespräsident 4000 Menschen zu einem Fest im Park von Schloss Bellevue, die ein besonderes Engagement auszeichnet: Sie alle üben ein Ehrenamt aus. Das eint sie mit Millionen Bürgerinnen und Bürgern, die sich in Vereinen, bei sozialen Institutionen, im Rettungswesen oder in der Kultur freiwillig und unentgeltlich engagieren. „Ohne Ehrenamt würde unsere Gesellschaft nicht existieren“, sagt Christiane Schenderlein (CDU), die erste Staatsministerin im Kanzleramt, die ausdrücklich für diesen Bereich zuständig ist.
