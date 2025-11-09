Freizeit Das beste aus Natur und Achtsamkeit – Zu Besuch beim Waldyoga in Bietigheim
Frische Luft, Stille und achtsame Bewegung: Waldyoga liegt im Trend. Die Teilnehmer in Bietigheim-Bissingen berichten, warum sie dabei zur Ruhe kommen.
Frische Luft, Stille und achtsame Bewegung: Waldyoga liegt im Trend. Die Teilnehmer in Bietigheim-Bissingen berichten, warum sie dabei zur Ruhe kommen.
Es ist ein knackig frischer Samstagmorgen im November. Kleine Duftwölkchen bilden sich beim Ausatmen. Der Wald liegt im zart-feuchten Dunst. Julia Andrea Land-Schäfer begrüßt ihre acht weiblichen und einen männlichen Teilnehmer am Parkplatz des Bietigheimer Forsts – direkt gegenüber vom großen Zelt des Weihnachtscircus, das bald mit lauter Unterhaltung die Massen anziehen wird.