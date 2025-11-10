Seit Tagen ist die berühmte Münchner Surfwelle im Englischen Garten verschwunden - auf einem Video tauchte sie nun wieder auf. Was war da los?
10.11.2025 - 15:56 Uhr
München - Ein Video von der wieder aufgetauchten Surfwelle im Englischen Garten zeigt nach Ansicht der Interessengemeinschaft Surfen in München (IGSM) nur eine kurzfristige Lösung. "Dass das mit einer Rampe funktioniert, war jahrelang gängige Praxis", sagte der IGSM-Vorsitzende Franz Fasel über ein Instagram-Video, das am Wochenende Schlagzeilen machte.