Freizeit Fünf Ausflugstipps für das Osterwochenende im Kreis Ludwigsburg
Auch im Landkreis lässt es sich während der Osterfeiertage gut aushalten. Wir haben fünf Aktivitäten zusammengestellt, mit denen garantiert keine Langeweile auftritt.
Auch im Landkreis lässt es sich während der Osterfeiertage gut aushalten. Wir haben fünf Aktivitäten zusammengestellt, mit denen garantiert keine Langeweile auftritt.
Nach dem kurzzeitigen Wintereinbruch kehrt pünktlich zum Osterwochenende das frühlingshafte Wetter zurück. Bei Temperaturen um die 15 Grad bieten sich Ausflüge ins Freie an. Doch auch für Kulturbegeisterte bieten die Museen im Landkreis Ludwigsburg ein ansprechendes Programm.