Nach 50 Jahren in Familienhand wird das Rodelzentrum Kaisersbach verkauft. Der Inhaber Uwe Brennenstuhl verrät den emotionalen Grund für den Verkauf.
29.10.2025 - 10:01 Uhr
Ein kühler Herbstwind weht über den Hang. Dunkle Wolken hängen über Kaisersbach (Rems-Murr-Kreis) – nicht gerade das Wetter, das einem für einen Ausflug zur Sommerrodelbahn vorschwebt. „Morgen soll’s aber wieder wärmer werden“, meint Uwe Brennenstuhl. „Dann machen wir nochmal auf.“ Für den 59-Jährigen ist es vielleicht das letzte Mal: Nach rund 30 Jahren unter seiner Leitung, 50 Jahren in Familienbesitz, verkauft er das Rodelzentrum in Kaisersbach.