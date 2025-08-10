Wohin lockt es Menschen am Wochenende mit seinem sommerlichen Wetter? Wir haben und an schönen Plätzen im Remstal umgehört.
10.08.2025 - 11:13 Uhr
Der Blick in die Bäume – davon schwärmt die Fellbacherin. Und den genießt sie im Biergarten des Zoey am Park der Schwabenlandhalle. Für die Frau, die im Fellbacher Rathaus-Carrée wohnt, ist das neue Restaurant „eine kleine Oase“ wie sie sagt. Zwei andere Fellbacherinnen sehen das genauso. Sie genießen immer wieder das Urlaubsflair im Biergarten des Zoey.