Wohin lockt es Menschen am Wochenende mit seinem sommerlichen Wetter? Wir haben und an schönen Plätzen im Remstal umgehört.

Der Blick in die Bäume – davon schwärmt die Fellbacherin. Und den genießt sie im Biergarten des Zoey am Park der Schwabenlandhalle. Für die Frau, die im Fellbacher Rathaus-Carrée wohnt, ist das neue Restaurant „eine kleine Oase“ wie sie sagt. Zwei andere Fellbacherinnen sehen das genauso. Sie genießen immer wieder das Urlaubsflair im Biergarten des Zoey.

Seit der Eröffnung im Frühjahr seien sie schon mehrmals dort gewesen. „Die Bedienungen sind super aufmerksam, das Essen lecker“, schwärmen die Beiden. Vor allem sei der Platz ideal an heißen Sommertagen. „Inmitten der schönen großen Bäume findet man immer einen Schattenplatz und durch den Park sei es immer etwas kühler. Auch die barrierefreien Toiletten, die es nach dem Umbau gibt, schätzen sie als Vorteil. Außerdem ist das Zoey gut per ÖPNV angebunden, auch Parkplätze seien da. Aber meist verbinden die Fellbacher Freundinnen den Besuch mit einem Spaziergang, um dann dort einzukehren.

Die Talaue bietet viele Möglichkeiten zum Ausspannen. Foto: Gottfried Stoppel

Zwei andere Gäste, Ute Seiler aus Fellbach und Marietta Schuster, freuen sich auf ihr Sommertreffen mit ehemaligen Kollegen im Zoey. „Ich kenne das gute Essen vom Don Mateo“, sagt Ute Seiler gut gelaunt, das von dem gleichen Gastronomen, Mate Pavlovic, geführt wird. Sie besuche nun das erste Mal das Zoey.

Urlaubsflair auf kurzen Wegen – das genießen auch die Gäste des Eiscafé Marmolada im Herzen von Fellbach inklusive einem Stück Bella Italia. Maria de Pascales trinkt einen Espresso mit Eis und hat sich hier mit ihrer Cousine verabredet. „Vielleicht essen wir nachher noch ein Eis zusammen, ich mag am liebsten Schokolade oder Nuss.“ Sie schätze das Café Marmolada auch wegen der langen italienischen Tradition.

Mirjana und Giovanni Contino genießen das Flair des Schorndorfer Wochenmarktes. Foto: Eva Schäfer

Apropos italienisches Flair: Das empfinden Giovanni und Mirjana Contino auf dem Wochenmarkt in Schorndorf. Sie haben auf einer Bank im Schatten Platz genommen und lassen die Atmosphäre auf sich wirken. „Das ganze Ambiente gefällt mir“, sagt Mirjana Contino, „es ist ein bisschen italienisch.“ Sie besuchten regelmäßig den Schorndorfer Wochenmarkt, oft auch dienstags. Seit sieben Jahren wohnt das Paar in Schorndorf, zuvor haben die beiden 45 Jahre im Ostalbkreis gelebt, in Spraitbach in der Nähe von Schwäbisch Gmünd.

Das Oskar-Frech-Bad ist für viele eine beliebte Sommerfrische

Der Wochenmarkt punktet aus ihrer Sicht besonders, aber auch das Oskar-Frech-Seebad spiele eine große Rolle, um den Sommer hier zu genießen. „Wir gehen drei Mal in der Woche schwimmen“, sagt Giovanni Contino. Auch eine Frau, die gerade ihr Fahrrad vor dem Oskar-Frech-Seebad abschließt, findet das Bad klasse. „Ich habe sehr gut Platz zum Schwimmen in dem See“, sagt sie. Sie radelt aus Winterbach zum Bad. „Ich komme seit vielen Jahren hierher“, sagt sie. Aber an solchen heißen Tagen sei es für sie wichtig, nicht zu spät ins Bad zu gehen. „Nachher wird es einfach sehr voll“, sagt sie.

In der Tat reihen sich am frühen Nachmittag die Fahrzeuge auf dem Parkplatz aneinander – viele Kennzeichen aus der Region sind dabei – unter anderem aus Göppingen, Stuttgart, Esslingen und dem Ostalbkreis. Zu bekannt und beliebt solle das Bad aber auch nicht werden, sorgt sich die Winterbacherin, dann werde es wohl zu voll.

Die Waiblinger Talaue punktet als grüne Oase am Wasser

Urlaub vor der Haustüre - das erleben derzeit auch die Teilnehmenden des evangelischen Waldheims am Waldschlössle auf dem Fellbacher Kappelberg. Am Samstag feierte der erste Abschnitt das Zwischenfest unter dem Motto „Reisen auf Gleisen“. Eltern, Großeltern und Kinder genossen den gemeinsamen Tag mit einem vielfältigen Programm- inclusive eines riesigen Kuchenbuffets und Gegrilltem. Nächste Woche läuft das Waldheim noch bis Freitag. „Es ist immer eine tolle Stimmung und viele Freundschaften entstehen in der Zeit“, sagt eine Fellbacherin, die sich dort seit vielen Jahren engagiert.

In Waiblingen und der angrenzenden Talaue kommt auch Urlaubsstimmung auf – es gibt viele Möglichkeiten, hier den Sommertag zu genießen – das ist am Samstag zu erleben. Manche chillen einfach auf der großen Wiese, lassen die Füße im Wasser baumeln. Natürlich radeln auch viele vor allem am Abend, wenn es wieder kühler wird durch „die grüne Hölle“. „Es ist etwas Besonderes so eine Oase direkt in der Stadt“, sagt ein Radler aus Schwäbisch Gmünd, der nachher noch in den Biergarten möchte.

Der Kleinheppacher Kopf mit Holzbänken, die zum Platz nehmen einladen, ist ein beliebter Ausflugsort und Aussichtspunkt. Auch kleine Feiern mitten in der Natur bieten sich dort an. „Wir haben neulich ein kleines Familienfest dort gemacht“, sagt ein Korber beim Wandern.

Ganz in der Natur in den Streuobstwiesen genießt ein Stücklesbesitzer in Schorndorf den Sommertag. „Die vergangenen warmen Tage haben die nötige Süße gebracht“, sagt er. Pfirsiche frisch geerntet vom Baum liegen in seinem Korb. Er freut sich: „Die Früchte duften – ein herrlicher Duft nach Süden.“