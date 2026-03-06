Lange Zeit galt das Hobby als Männerding: Doch immer mehr Frauen finden Gefallen am Angeln. Verbände und Messen verzeichnen steigende Zahlen. Auch in sozialen Medien zeichnet sich ein Trend ab.
06.03.2200 - 04:00 Uhr
Friedrichshafen - Denkt man ans Angeln, hat man noch immer Bilder im Kopf von einsamen Typen, die wortkarg am Wasser sitzen und auf den großen Fang warten. Das Klischee bröckelt allerdings seit ein paar Jahren: Denn immer mehr Anglerinnen mischen sich unter das Volk. Auch Verbände sehen den Trend.