Das ging schneller als zwischenzeitlich gedacht. Der Spazierweg durchs Weidachtal nördlich des Fellbacher Stadtteils Oeffingen (Rems-Murr-Kreis) ist ab sofort wieder frei zugänglich. Die Stadtverwaltung hat die insgesamt knapp siebenwöchige Sperrung aufgehoben. Der Weg, der hinunter zum Oeffinger Neckarufer und die dortige sogenannte Landungsbrücke sowie auch zum Neckar-Radweg führt, kann somit wieder von Spaziergängern und Radfahrern genutzt werden.

Am 14. April hatte die Stadtverwaltung erklärt, dass die Sperrung des beliebten Wegs unabdingbar sei. Das umgehend aufgestellte Hindernis zu überwinden, wäre nahezu unmöglich gewesen: Der solide installierte Bauzaun reichte links und rechts weit hinein ins Gebüsch hinein.

Zahlreiche geschädigte Bäume: Das bedeutet „Lebensgefahr“

Um alle Unklarheiten zu beseitigen, wurde die Absperrung auch noch mit einem großen Schild samt mehrerer Ausrufezeichen und Erläuterungswörtern garniert: „Weg gesperrt! Baumschäden! Lebensgefahr!“

Zur Begründung für die Abriegelung verwies die Stadtverwaltung Fellbach dabei auf die Verkehrssicherungspflicht. Im Zuge aktueller Baumkontrollen hatte es auch in jenem Gebiet Untersuchungen des Baumbestands gegeben, wobei etliche geschädigte Bäume festgestellt wurden.

Auch private Grundstücksbesitzer mussten aktiv werden

Im Zuge der Arbeiten mussten insbesondere geschädigte Eschen und Eichen entfernt werden, von denen eine Gefahr ausging. Dies erfolgte in Abstimmung mit den privaten Grundstückseigentümern, auf deren Flächen die angeschlagenen Bäume standen. „Herabfallende Äste oder eine mangelnde Standfestigkeit hätten die Sicherheit der zahlreichen Nutzer des Weges erheblich beeinträchtigen können“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Diese Maßnahmen sind mittlerweile abgeschlossen, erläutert das Presseamt. Die Aktion verlief offenkundig ohne Verzögerungen: Eigentlich hatte die Stadt damit gerechnet, dass der Weg erst im Juni wieder freigegeben werden könne. Erfreulich für alle Heimaturlauber in den Pfingstferien, dass sie bereits jetzt wieder zum Neckarufer flanieren können.