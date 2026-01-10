Freizeit in Stuttgart Nach Sparhaushalt: Die ersten Sportvereine erhöhen ihre Beiträge
Es war zu befürchten: Nachdem die Stadt Gebühren erhöht und Zuschüsse gestrichen hat, reagieren die Vereine und legen die Kosten auf die Mitglieder um.
Das ging schnell. Die Mitglieder des TB Gaisburg haben bereits Post bekommen. Je nachdem, welchen Sport sie treiben, müssen sie Zusatzbeiträge in unterschiedlicher Höhe bezahlen. Denn „der nun beschlossene Sparhaushalt der Stadt Stuttgart trifft uns hart – weniger Zuschüsse und steigende Kosten (z.B. Hallenkosten) sind beschlossen!“, lautet die Begründung.