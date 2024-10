Laut einer Statistik verbringen Menschen in Deutschland mehr als eine Stunde am Tag mit kulturellen Aktivitäten. Dazu gehören nicht nur Konzerte und Theater - sondern auch Zeit am Computer.

dpa 29.10.2024 - 10:37 Uhr

Wiesbaden - In Deutschland verbringen die Menschen im Schnitt etwas mehr als neun Stunden pro Woche mit Kultur. Zu den kulturellen Aktivitäten gehören Lesen, Besuche von Veranstaltungen und Einrichtungen sowie künstlerischen Aktivitäten, darüber hinaus auch Musik hören und Spielen – analog wie digital. Pro Tag ergibt sich daraus ein Wert von einer Stunde und 18 Minuten, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden in Bezug auf das Jahr 2022 mitteilte.