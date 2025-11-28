Seit Wochen müssen Surfer in München auf die berühmte Eisbachwelle verzichten. Jetzt melden Experten der Hochschule München einen Durchbruch - und machen Hoffnung. Wann kehrt die Welle zurück?
28.11.2025 - 15:48 Uhr
München - Zwischenerfolg bei den Bemühungen um die Rückkehr der berühmten Surfwelle im Englischen Garten: Bei einem Vorversuch an der Eisbachwelle haben Strömungsexperten der Hochschule München mit Holzbrettern, sogenannten Kickern, die Welle zurückbringen können, wie die Hochschule mitteilte.