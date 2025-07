Von Bücherflohmarkt bis Festkonzert: Am Wochenende ist rund um Leonberg wieder einiges geboten – feiern, stöbern, staunen und Musik genießen.

Der Sommer ist da, die Ferien stehen vor der Tür und im Altkreis ist wieder einiges geboten! Von Jubiläen über Bücherkisten bis hin zu Dorffeststimmung ist für jeden etwas dabei. Hier kommt wie immer unser Überblick zum Wochenende:

Wer noch nach der passenden Urlaubslektüre sucht, wird am Samstag, 19. Juli, beim großen Bücherflohmarkt der Stadtbücherei Leonberg fündig. Von 10 bis 14 Uhr lädt die Hauptstelle in der Liststraße 19 zum Stöbern ein. Romane, Sachbücher, CDs und Zeitschriften freuen sich auf neue Leser. Im Zweifel dürfen die neuen Strandlektüren auch einen Wasserspritzer abbekommen.

Lesen Sie auch

10 Jahre Jugendgemeinderat Ditzingen

Am Freitag, 18. Juli, wird’s feierlich in Ditzingen: Der Jugendgemeinderat wird zehn Jahre alt. Ab 18 Uhr beginnt im Bürgersaal der Festakt mit Rückblick, Ausblick und Anerkennung für ein Jahrzehnt voller jugendlichem Engagement. Mit dabei: viele, die sich in den letzten Jahren für Mitsprache und Mitgestaltung eingesetzt haben. Ein Anlass, der sich sehen (und feiern) lassen kann.

Ebenfalls am Freitag eröffnet in in Flacht das neue Maislabyrinth des CVJM seine Tore. Täglich von 9 bis 20 Uhr begehbar, erwartet die Besucherinnen und Besucher ein zwei Hektar großes Naturerlebnis mit Rätseln und Impulsen für Groß und Klein – bei gutem Wetter, versteht sich. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Merklingen feiert 950 Jahre

Und dann ist da noch das ganz große Jubiläum: Merklingen wird 950 Jahre alt. Gefeiert wird das ganze Wochenende. Der Festauftakt am Freitag, 18. Juli, beginnt um 18:30 Uhr mit einem Sektempfang, Grußworten und einem Auftritt des neuen Pop-Chors vom Sängerbund. Dazu gibt’s eine historische Ausstellung und Rückblicke auf bewegte Zeiten. Am Samstag, 19. Juli, geht’s musikalisch weiter: Ab 17.30 Uhr spielt die Merklinger Grombiera Kapell, ab 20 Uhr sorgt die Partyband MAYER für Stimmung. Essen, Trinken und gute Laune inklusive.

Kirchenkonzert in Renningen

Wer das Wochenende musikalisch ausklingen lassen möchte, ist am Sonntag, 20. Juli, um 19 Uhr in der evangelischen Petruskirche Renningen richtig: Unter Leitung von Roland Gäfgen bringt die Kantorei ein aufwendig besetztes Konzert mit Werken von Bach, Saint-Saëns, Janáček, Mozart und Gäfgen selbst zur Aufführung. Der Eintritt erfolgt auf Spendenbasis