Erste Hinweise klingen beunruhigend: An einem Düsseldorfer Freizeitbad rückt die Feuerwehr aus wegen befürchteter Gefahren durch chemische Stoffe. Was steckt dahinter?
22.10.2025 - 16:33 Uhr
Düsseldorf - Am Düsseldorfer Rheinbad läuft derzeit ein größerer Feuerwehreinsatz wegen möglicher Gefahren durch chemische Stoffe und Materialien. Ausgangspunkt der Untersuchungen sei eine in einem Mülleimer abgelegte Tasche, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen erfuhr. Dort sei möglicherweise etwas entsorgt worden, was nicht in den Müll gehöre. Um welchen Stoff es geht, war zunächst unklar.