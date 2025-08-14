Ein Mädchen verliert im Freizeitbad Rulantica seine Eltern aus den Augen. Ein fremder Mann lockt das Kind in einen Wald. Erst Stunden später wird die Sechsjährige dort gefunden.
14.08.2025 - 12:18 Uhr
Ein Mann soll eine Sechsjährige aus einem Wasserpark in Rust gelockt und in einem Wald sexuell missbraucht haben. Der flüchtige Verdächtige sei durch Aufnahmen von Überwachungskameras identifiziert worden, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Nach dem in der Region wohnenden Rumänen werde nun international gefahndet. Eine Sprecherin des Europa-Parks bestätigte, dass es sich bei dem betroffenen Bad um das zugehörige Rulantica handele. Zunächst machte sie keine weiteren Angaben.