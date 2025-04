Der Waldbus bringt Ausflügler ab 1. Mai wieder nach Welzheim und zu anderen Zielen. Von August an gibt es dann ein neues Verkehrskonzept für den Schwäbischen Wald.

Eva Schäfer 29.04.2025 - 16:00 Uhr

Es ist eine tolle Sache, wenn man einen Ausflug in den Schwäbischen Wald machen möchte, sich aber den steilen Anstieg mit dem Rad vom Remstal nach Welzheim sparen möchte. Welzheim wirbt damit, Luftkurort zu sein, liegt auf 503 Metern und ist für sein Ostkastell bekannt. Dann ist der Waldbus, der ab 1. Mai sonntags und feiertags wieder seine Touren dreht, eine willkommene Gelegenheit. Er startet am Bahnhof in Schorndorf – beispielsweise um 9.20 Uhr und ist dann kurz vor 10 Uhr in Welzheim.