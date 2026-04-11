Die «Zwergerlbahn» im berühmten Wiener Freizeitpark stammt aus der Nachkriegszeit. Laut dem Betreiber steht hinter dem Unfall kein technischer Defekt, sondern menschliches Versagen.
11.04.2026 - 15:54 Uhr
Wien - Bei einem Unfall auf einer Achterbahn im Wiener Prater sind fünf erwachsene Fahrgäste verletzt worden. Der vorderste Waggon der aus den 1950er Jahren stammenden Bahn sei entgleist, sagte ein Sprecher der Rettung der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtet.