Nach dem Naturpark-Hotel übernimmt die Familie Hudelmaier auch das Hotel Reich am Ebnisee. Wir erklären, was die Schwaben-Park-Macher dort vorhaben.

Der Schwaben-Park, ein familiengeführter Freizeitpark im Rems-Murr-Kreis, landet einen Überraschungscoup: Ab August übernimmt die Betreiberfamilie Hudelmaier das traditionsreiche Hotel Reich am Ebnisee. Sie will mit dem Hotel das bereits im Jahr 2023 erworbene „Schwaben-Hotel Ebnisee“ (vormals Naturparkhotel) ergänzen. Zusammen sollen die beiden Häuser, die nur einen Steinwurf voneinander entfernt liegen, künftig das „Schwaben-Resort Ebnisee“ bilden.

Der Kauf markiert ein weiteres Kapitel in der wechselvollen Geschichte des Hotels Reich. Volker Reich, der das Haus erst 2017 erworben hatte, steckte rund 2,5 Millionen Euro in die Renovierung des zuvor als „Wirtshaus am Ebnisee“ bekannten und damals ziemlich heruntergekommenen Gasthauses. Mit dem ambitionierten Ziel, an alte Glanzzeiten anzuknüpfen, eröffnete er 2018 das „Hotel Reich am Ebnisee“ mit dem zugehörigen „Restaurant Himmelreich“, es war sein Herzensprojekt.

Warum Volker Reich sein Hotel an den Schwaben-Park verkauft

Foto: Schwaben-Park

Am See warb Reich, der sich als Patriot bezeichnet, mit Aufstellern in Nationalfarben und einer von Ähren eingerahmten Deutschlandkarte im Logo für sein „Reich’s Bräu“. Ein „Stück Heimat zum Trinken“ sei dieses – Reich selbst sucht sich jetzt aber offenbar eine neue Heimat. Ihn zieht es ins Fränkische Seenland, wo er gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin einen Campingplatz betreiben will.

„Es fällt nicht leicht, Abschied zu nehmen – aber ich freue mich, das Haus in vertrauensvolle Hände übergeben zu können“, wird Reich in einer Mitteilung zitiert. Sein Hotel „Reich an der Rems“ in Schorndorf bleibt weiter im Besitz seiner Familie. Am Standort am Ebnisee wird laut den Parkbetreibern das komplette Hotelteam des „Hotel Reich“ übernommen. Im Kaisersbacher Rathaus kommt die Neuigkeit gut an: Kaisersbachs Bürgermeister Michael Clauss lobt den „Ideenreichtum und die Investitionsbereitschaft“ der Familie Hudelmaier. Die steigende Nachfrage nach Übernachtungsmöglichkeiten rund um den Schwaben Park hatte den Expansionskurs befeuert.

Schon der zweite Hotel-Kauf des Schwaben-Parks am Ebnisee

Was 2017 direkt am Erlebnispark mit den Hütten des „Schwaben-Dorfs“ begann, nahm bald immer größere Ausmaße an. Den Kauf des einstigen Naturpark-Hotels bereut der Park offensichtlich nicht. „Wir haben Gäste aus ganz Deutschland – inzwischen sogar aus ganz Europa. Viele verbinden ihren Besuch im Schwaben-Park mit einem Kurzurlaub oder einem Wochenende im Grünen“, sagt der Park-Geschäftsführer André Hudelmaier. Bei Tagungsgästen kommt das Hotel ebenfalls gut an – und regelmäßig finden dort Events statt wie „Schwapas und G’schwätz“, wo Prominente zu schwäbischen Tapas zu unterschiedlichen Themen referieren.

Was der Schwaben-Park an den zwei Hotels am Ebnisee ändern wird

Idyllisch: Das Hotel liegt direkt am Ebnisee. Foto: picture alliance / dpa

Der Kauf des Hotels Reich bringt auch einige Änderungen im bisherigen Schwaben-Hotel mit sich. Dieses soll künftig den Namen „Wald-Hotel“ tragen, das bisherige Hotel Reich dann „See-Hotel“ heißen. Während das „Wald-Hotel“ mit mehr als 40 Zimmern und Tagungsräumen auch bei Firmenkunden und Erholungssuchenden punktet, lockt das „See-Hotel“ mit 21 Zimmern, Ferienwohnungen, einer Seeterrasse und der direkten Nähe zum beliebten Badesee. Auch Vierbeiner sind künftig im „See Hotel“ willkommen – eine Neuerung, die Hundebesitzer freuen dürfte, denn sowohl im Schwaben-Dorf als auch dem Schwaben-Hotel sind Hunde tabu.

Die Betreiberfamilie des Parks sieht den Kauf des Hotel Reich nur als einen Schritt: Der Schwaben Park hat große Pläne für die Zukunft. Rund um die beiden Häuser sollen in den kommenden Jahren eine Outdoor-Minigolfanlage, Wohnmobilstellplätze und eine Indoor-Erlebnishalle anstelle der ehemaligen Tennishalle das Angebot erweitern.

Gastronomie mit Geschichte

Schwaben-Hotel

Die Historie dieses Hotels reicht bis ins 18. Jahrhundert zurück. Viele Jahrzehnte wurde es als Romantikhotel vom Promikoch Ernst-Ulrich Schassberger betrieben, bevor es 2012 den Besitzer wechselte und als Naturpark-Hotel Ebnisee von Stefan Kötzschke weitergeführt wurde. Seit Februar 2023 gehört es zur Eigentümerfamilie des Schwaben-Parks, die es umfassend renoviert. Im Hotel befinden sich unter anderem der „Schwaben-Wirt“ und eine Pizzeria.

Hotel Reich

Auch das zweite Hotel, das direkt am Ebnisee liegt, gehörte einst Schassberger. Dieser machte dort jedoch nicht nur mit prominenten Gästen Schlagzeilen, sondern auch wegen unhaltbarer hygienischer Zustände in der Küche. 2016 wurde er deswegen verurteilt, 2017 übernahm Volker Reich das Hotel mit Restaurant, der es seitdem auf Vordermann gebracht nun an die Familie Hudelmaier weiterverkauft hat.