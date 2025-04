Was passiert auf der freien Fläche beim Freizeitpark, wo bislang nur Bagger stehen? Tripsdrill kündigt ein neues Großprojekt an. Was hinter dem Spatenstich steckt.

Lea Krug 08.04.2025 - 12:37 Uhr

Der Freizeitpark Tripsdrill hat ein echtes Geheimnis darum gemacht, was in Cleebronn (im Landkreis Heilbronn) neben dem Wildpark entstehen soll. Klar war nur: Es gibt eine große Baustelle. Aber was genau soll an dem Ort passieren?