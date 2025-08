Die Blutspendeaktion in Tripsdrill findet in dieser Woche zum 25. Mal statt. Über 3000 Spendenwillige werden erwartet – und mit einem Tages-Pass für den Freizeitpark belohnt.

Cem Özdemir krempelt sich am Montagmorgen, 4. August, die Ärmel seines hellblauen Hemds hoch. Als diesjähriger Schirmherr der Blutspendeaktion vor dem Freizeitpark Tripsdrill, ist der Grünen-Politiker einer der ersten, der an diesem Morgen zu Ader gelassen wird.

„Ich freue mich sehr, hier heute unterstützen zu dürfen“, sagt Özdemir und macht klar, wie wichtig die Aktion des Roten Kreuz ist. „Es gibt keine medizinische Alternative zur Blutspende, das macht sie so unverzichtbar“, so der Politiker. Etwa 80 Prozent der Deutschen sind in ihrem Leben mindestens ein mal auf eine Blutspende angewiesen. Nur etwa drei Prozent der Bevölkerung spendet regelmäßig Blut. „Das zeigt, wie wichtig es ist, regelmäßig Blut zu spenden“, so der 59-Jährige. Er selbst war bei früheren Aktionen in Tripsdrill dabei. „Auch bei Blutspendeaktionen im Bundestag, habe ich Blut gespendet, wenn ich Zeit hatte.“

Blutspendeaktion gibt es seit 25 Jahren

Bereit seit 25 Jahren ist der DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen zu Gast vor den Toren des Erlebnisparks in Cleebronn. Was im Jahr 2001 mit einer kleinen Veranstaltung von drei Tagen auf dem Busparkplatz startete, entwickelte sich über die Jahre zu Deutschlands größter Blutspendeaktion. Jeder Spender erhält als Dank einen Tages-Pass für Tripsdrill. „Es verbindet das Angenehme mit dem Nützlichen“, sagt Özdemir. Und hofft, dass so mehr Menschen zum Spenden animiert werden. „Den freien Eintritt sollte man aber besser an einem anderen Tag nutzen, um dem Körper Zeit zur Erholung zu geben“, rät der Politiker.

Über 75 000 Spender gab es bisher

In der Woche vom 4. bis zum 8. August erwartet das Team etwa 3500 Blutspender. Insgesamt trugen in den vergangenen 25 Jahren über 70 000 Spendenwillige in Tripsdrill dazu bei, Menschenleben zu retten. Am Mittwoch, 6. August, wird der oder die 75.555 Spendenwillige erwartet. Um die große Aktion zu stemmen, sind 16 Schwestern, drei Fahrer, sechs Ärzte und pro Tag 30 ehrenamtliche DRK-Helfer nötig.

Die Mitglieder der Streetbunnycrew helfen bei der Blutspendeaktion. Foto: Nicole Töppke

Flauschige Hasen unterstützen

Eine Personengruppe sorgt im Zelt besonders für Aufsehen. Die Mitglieder der „Streetbunnycrew“ helfen in Hasenanzügen wo sie können. Der gemeinnützige Verein unterstützt benachteiligte oder kranke Erwachsene und Kinder finanziell sowie mit Tatkraft. „Seit elf Jahren sind wir auch hier in Tripsdrill vor Ort“, sagt Marc Klenk. Etwa 15 Mitglieder sind an diesem Morgen dabei. „Wir helfen bei der Getränkeausgabe, im Ruhebereich und überall wo wir gerade gebraucht werden“, sagt der 39-Jährige. Tim Weiss unterstützt ebenso im pinken Hasenanzug. „Im letzten Jahr war ich auch als Sanitäter hier“, so der 30-Jährige. Das Team wird, wie die anderen Freiwilligen, von 11 bis 18 Uhr eingeteilt. „Danach helfen wir noch beim Putzen.“

Tages-Pass kann gespendet werden

Neben der Hilfe im Blutspendezelt sammelt der Verein auch Spenden. „Blutspender, die ihre Eintrittskarte nicht nutzen möchten, können den Tages-Pass an uns spenden“, erklärt Sandra Knöri. „Wir geben die Karten an Jugendliche weiter, die sonst nicht die Chance haben einen Tag im Freizeitpark zu verbringen.“

Wer Blut spenden möchte muss sich vorher auf der Website von Tripdrill anmelden. Einige wenige Plätze sind noch verfügbar. „Man kann sich aber auch immer auf die Warteliste setzen lassen“, sagt Britta Dirrler, Pressespecherin Tripsdrill.