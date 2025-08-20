An der Straße vor dem Freizeitpark an der Grenze zum Kreis Ludwigsburg war ein Hinweisschild brachial abgeflext worden. Eher zufällig wurde es nun ganz woanders wiedergefunden.
20.08.2025 - 15:22 Uhr
Immer wieder wird das markante, herzförmige Achtung-Störche-Schild an der Kreisstraße vor dem Erlebnispark Tripsdrill zur Zielscheibe von illegalen Trophäensammlern. So auch in der Nacht zum 15. August wieder, als es brachial inklusive Metallständer abgeflext wurde. Tripsdrill setzte anschließend sogar eine Belohnung für Hinweise auf den Verbleib des Wahrzeichens aus. Und nun ist es tatsächlich wieder aufgetaucht – und zwar in Talheim im Landkreis Heilbronn.