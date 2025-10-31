Im Wald lernen und Spaß haben gleichermaßen: Das ist das Ziel eines Angebots im Ditzinger Teilort. Ein Erlebnispfad wurde eingerichtet – aber nur für kurze Zeit.
31.10.2025 - 09:04 Uhr
„Wo ist Wusel?“ – Um diese Frage dreht sich alles auf dem Walderlebnispfad für Familien. Das temporäre Angebot des Landkreises Ludwigsburg macht derzeit Halt in Heimerdingen. Nach seinen Stationen in Löchgau und Korntal-Münchingen ist der mobile Walderlebnispfad des Fachbereichs Wald des Landratsamts seit wenigen Tagen an seiner letzten Station vor der Winterpause aufgebaut worden, im Ritterwald des Ditzinger Teilorts Heimerdingen. Dort lädt die Waldmaus „Wusel“ bis Ende November Familien, Kinder und Naturfreunde zu einem besonderen Walderlebnis ein.