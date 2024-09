Das ultra kurze Radrennen auf Kopfsteinpflaser in Marbach soll erst 2026 wieder stattfinden. Warum das Cobble Hoppel ausfällt.

Martin Tschepe 30.09.2024 - 13:25 Uhr

Das kurze, knackige Radennen auf Kopfsteinpflaster in Marbach, der Cobble Hoppel, fällt laut Auskunft der Veranstalter aus. Achim Seiter vom Orgabisationsteam sagt: „Wir sahen in diesem Jahr leider keine Chance das Ding zu wuppen.“ Die Jux-Veranstaltung, die seit dem Jahr 2012 immer am 3. Oktober knapp 100 Biker und noch viel mehr Schaulustige angelockt hat, werde wohl auch im kommenden Jahr nicht stattfinden. Seiter geht aber davon aus, dass das ultra kurze Radrennen vom Cottaplatz zum Torturm im Jahr 2026 wieder ausgetragen wird, denn dann falle der 3. Oktober auf einem Samstag, und der „könnte der perfekte Tag sein für den nächsten Cobble Hoppel“.