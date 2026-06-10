Ein Familientag voller Spaß, Märchen und Mitmachaktionen – das verspricht das Fest für Familien am Sonntag, 21, Juni, im Schloss Waldenbuch zu werden.

Das Gelände des Museums der Alltagskultur im Schloss Waldenbuch verwandelt sich am Sonntag, 21, Juni, von 11 bis 17 Uhr in eine Erlebniswelt für Groß und Klein. Ob beim Riech-Memory, beim Fühl-Rätsel oder auf dem Barfußpfad – Kids können das Museum und den Schlosshof mit allen Sinnen erkunden. Außerdem geht es auf eine spannende Reise nach Ägypten. Mit dem Verein EZBET tonen Besucherinnen und Besucher ägyptische Häuser, probieren Schriften aus, gestalten Pharaonen, rollen Dattelkugeln und genießen frische Fruchtsäfte.

 

An sommerlichen Mitmachständen werden Sommerblüten-Brotaufstriche hergestellt, es gibt Spielespaß mit Kosmos, eine Steinzeitwerkstatt und eine Mikroskop-Station. Familiengerechte Kurzführungen durch die neue Sonderausstellung „Unboxing Wandschmuck. Vom Depot zur Ausstellung“ locken ebenso wie eine Aufführung vom Museumskasperle und einer Märchenstunde mit Sonnwendgeschichten. Für eine Pause zwischendurch gibt es im Schlosshof feine Leckereien und Getränke. Der Eintritt in das Museum ist an diesem Tag kostenfrei, für einzelne Angebote ist ein kleiner Kostenbeitrag fällig.

Die Sommersause ist der Auftakt für „Sommer im Hof“

Die Sommersause ist außerdem der Auftakt zum „Sommer im Hof“: Bei dem Sommerferienformat des Museums ist Spielen, Toben und jede Menge Action bis zum 13. September Trumpf. Weitere Infos unter www.museum-der-alltagskultur.de.