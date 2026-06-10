Ein Familientag voller Spaß, Märchen und Mitmachaktionen – das verspricht das Fest für Familien am Sonntag, 21, Juni, im Schloss Waldenbuch zu werden.

Wolfgang Berger 10.06.2026 - 10:11 Uhr

Das Gelände des Museums der Alltagskultur im Schloss Waldenbuch verwandelt sich am Sonntag, 21, Juni, von 11 bis 17 Uhr in eine Erlebniswelt für Groß und Klein. Ob beim Riech-Memory, beim Fühl-Rätsel oder auf dem Barfußpfad – Kids können das Museum und den Schlosshof mit allen Sinnen erkunden. Außerdem geht es auf eine spannende Reise nach Ägypten. Mit dem Verein EZBET tonen Besucherinnen und Besucher ägyptische Häuser, probieren Schriften aus, gestalten Pharaonen, rollen Dattelkugeln und genießen frische Fruchtsäfte.