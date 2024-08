Es war ein Tandemflug: Zwei Menschen wollten zusammen vom Breithorn starten und mit dem Gleitschirm langsam in die Tiefe segeln. Schon beim Start passierte das Unglück.

dpa 22.08.2024 - 16:40 Uhr

Sitten - Zwei Menschen sind bei einem Gleitschirmunfall in der Nähe von Zermatt in der Schweiz ums Leben gekommen. Sie wollten zusammen mit einem Gleitschirm vom Breithorn im Kanton Wallis starten und in die Tiefe schweben. Die beiden gerieten nach Angaben der Polizei aber schon beim Start in Schwierigkeiten und stürzten mehrere hundert Meter in die Tiefe. Der Unfall passierte am Mittwoch aus bislang ungeklärten Gründen.