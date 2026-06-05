Mit Halbfinalgegner Jakub Mensik hat Alexander Zverev lange deutlich weniger Probleme als angenommen. Jetzt will der Tennisprofi die letzte Hürde für seinen großen Traum nehmen.
05.06.2026 - 17:48 Uhr
Nur noch ein Sieg bis zur Titel-Krönung in Paris: Tennisstar Alexander Zverev ist ins Finale der French Open eingezogen und kann sich dort seinen großen Traum vom ersten Grand-Slam-Triumph erfüllen. Der 29-Jährige gewann sein Halbfinale gegen den Tschechen Jakub Mensik (20) ohne größere Probleme mit 7:5, 6:2, 3:6, 6:3.