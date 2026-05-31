Viel mehr Spannung und Starpotenzial geht im Frauentennis nicht - und deshalb treten Aryna Sabalenka und Naomi Osaka auch im Abendmatch an. Vorausgegangen war aber eine Ansetzungsdebatte.
31.05.2026 - 13:00 Uhr
Paris - Ein Topduell mit großem Glamour-Faktor - und plötzlich ist auch ein Frauen-Match zur Primetime bei den French Open möglich. Nach einer tagelangen Ansetzungsdebatte haben die Organisatoren das Achtelfinale am Montag zwischen der belarussischen Weltranglistenersten Aryna Sabalenka und der japanischen Stilikone Naomi Osaka für die sogenannte Nightsession um 20.15 Uhr auf dem Court Philippe Chatrier angesetzt.