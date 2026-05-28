Ohne Satzverlust stürmt Alexander Zverev in die dritte Runde der French Open. Womit er zufrieden ist und welches Geheimnis er von den Tennis-Idolen Novak Djokovic und Rafael Nadal wissen will.
Paris - Alexander Zverev mag auf dem Platz keine Sperenzien. Der deutsche Tennisstar nimmt nach verlorenen Sätzen so gut wie nie eine taktische Toilettenpause, er greift auch nicht wie sein großer Titelrivale Jannik Sinner nach jedem Ballwechsel zum Handtuch. Und das Befühlen der Bälle, mit dem die meisten Spieler den einen für den Aufschlag auswählen, ist für ihn ein großes Mysterium.