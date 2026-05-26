Eva Lys versteht sich mit einigen Spielerinnen auf der Tour besonders gut. Die Freundschaften sollen unter der sportlichen Rivalität nicht leiden - bei den French Open kommt es nun zu einem Härtetest.
Paris - Freundinnen im Leben, Rivalinnen auf dem Platz - für Eva Lys schließt das eine das andere nicht aus. "Früher sagte man ja immer, Freundschaften im Sport sind nicht möglich", sagte die deutsche Tennisspielerin bei den French Open in Paris, "aber bei mir war es eigentlich von Tag eins an anders".