Alexander Zverev startet erfolgreich in die French Open und genießt die heißen Tage von Paris. Auch der überstandene Unfall seines Hundes spielt dabei eine Rolle.
Paris - Alexander Zverev war nach dem souveränen Start in seine Titelmission von Paris in Plauderlaune. Detailliert erzählte der deutsche Tennisstar von einem Unfall seines Dackels Mishka bei einem Golf-Ausflug, als sich der Hund vier Knochen und beide Hüften brach. "Der Volltrottel ist halt einfach acht Monate alt und versteht nicht, warum er im Golfcart sitzen bleiben muss", sagte der Weltranglistendritte.