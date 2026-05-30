Novak Djokovic spielt bei den French Open gegen den Topstar der neuen Generation - und wird in die Knie gezwungen. Ein Zeichen, dass der Abschied der Tennis-Legende naht.
30.05.2026 - 10:59 Uhr
Paris - Novak Djokovic formte mit den Händen ein Herz, streckte dann beide Daumen nach oben und verließ mit einem Lächeln den Court Philippe Chatrier - für immer? "Ich weiß es nicht", sagte der Tennis-Superstar angesprochen auf eine mögliche Rückkehr 2027 nach Paris als dann 40-Jähriger. Sein Blick ging dabei ins Leere.