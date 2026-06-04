Maja Chwalinska steht nicht in den Top-100 - dafür aber sensationell im Finale der French Open. Dort trifft sie auf die Russin Mirra Andrejewa, die in seinem brisanten Match eine Ukrainerin besiegt.
04.06.2026 - 19:23 Uhr
Paris - Die polnische Tennisspielerin Maja Chwalinska hat ihren sensationellen Erfolgslauf bei den French Open fortgesetzt und mit dem Finaleinzug einen Meilenstein gesetzt. Die 24-Jährige gewann gegen die Russin Diana Schnaider mit 7:6 (7:4), 6:4 und erreichte als zweite Qualifikantin überhaupt ein Grand-Slam-Finale. Das Kunststück war auch Emma Raducanu bei den US Open 2021 gelungen - die Britin holte damals sogar den Titel.