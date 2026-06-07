Alexander Zverev hält dem Titeldruck bei den French Open stand und legt sein Final-Trauma ab. Diesmal scheitert der Tennisprofi kurz vor dem Ziel nicht - sondern tritt in Boris Beckers Fußstapfen.
Paris - Am Ziel seiner Träume angekommen ließ sich Alexander Zverev völlig erschöpft rücklings auf den Sand fallen und schluchzte. Durch den historischen Finalsieg bei den French Open feierte der Tennisstar den sehnlichst erwarteten ersten Grand-Slam-Titel und legte seinen Makel als der "Unvollendete" ab. Mit einem Kraftakt gewann der körperlich angeschlagene 29-Jährige im Fünfsatzkrimi gegen den Italiener Flavio Cobolli (24) mit 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1 und kürte sich auf dramatische Weise zum verdienten Sieger des Sandplatz-Spektakels in Paris.