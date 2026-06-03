Alexander Zverev meistert den Titeldruck bei den French Open bislang souverän. Das könnte sich zwei Schritte vor dem ersehnten Grand-Slam-Triumph ändern, glaubt Tennis-Idol Boris Becker.
03.06.2026 - 10:43 Uhr
Paris - Olympiagold gegen Grand-Slam-Triumph? Auch die knifflige Frage, ob er den bislang größten Erfolg seiner Karriere gegen seinen Sehnsuchts-Titel tauschen würde, brachte Alexander Zverev nicht in die Bredouille. "Keine Chance", sagte der deutsche Tennisstar ohne zu zögern. Aber, ergänzte Zverev lächelnd, "ich hätte nichts dagegen, auch noch ein paar Dinge meiner Liste hinzuzufügen".