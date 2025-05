Der Hamburger lässt bei den French Open dem Italiener Flavio Cobolli keine Chancen und steht zum achten Mal in Folge unter den letzten 16.

red/sid 31.05.2025 - 17:10 Uhr

Alexander Zverev hat bei den French Open auch seine bislang schwerste Aufgabe gelöst und ist zum achten Mal in Folge ins Achtelfinale von Roland Garros eingezogen. Der 28-Jährige setzte sich in seinem Drittrundenmatch am Samstag in Paris gegen den italienischen Hamburg-Sieger Flavio Cobolli 6:2, 7:6 (7:4), 6:1 durch und machte damit den nächsten Schritt in Richtung des ersehnten ersten Grand-Slam-Titels.