Die Nummer eins der Welt spielt so, wie eine Nummer eins der Welt spielen muss. Unangefochten steht Jannik Sinner im Halbfinale. Geht es jetzt gegen Alexander Zverev?

red/dpa 04.06.2025 - 18:25 Uhr

Jannik Sinner marschiert weiter mühelos durch die French Open. Der Weltranglisten-Erste gewann in Paris sein Viertelfinale gegen den Kasachen Alexander Bublik klar mit 6:1, 7:5, 6:0 und ist beim zweiten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison in diesem Jahr immer noch ohne Satzverlust. Gegen Bublik verwandelte Sinner nach nur 1:49 Stunden seinen ersten Matchball. Jetzt könnte es am Freitag zu einem Duell mit Alexander Zverev kommen, der heute am Abend in seinem Viertelfinale noch auf Novak Djokovic trifft.