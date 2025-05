Alexander Zverev ist in Paris noch nicht in Topform. Für den Einzug in Runde drei reicht es dennoch - weil er sich gegen einen Niederländer steigert.

dpa 29.05.2025 - 15:59 Uhr

Paris - Tennisstar Alexander Zverev steht bei den French Open in der dritten Runde. Nach anfänglichen Schwierigkeiten setzte sich der Weltranglisten-Dritte in Paris gegen den Niederländer Jesper de Jong am Ende mühelos mit 3:6, 6:1, 6:2, 6:3 durch. Zverev verwandelte nach 2:58 Stunden seinen zweiten Matchball und folgte Daniel Altmaier in Runde drei. Bei den Frauen sind dagegen alle deutschen Spielerinnen bereits ausgeschieden.